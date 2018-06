Whitney Museum erhält 400 Werke von Roy Lichtenstein

Das Whitney Museum in New York erhält mehr als 400 Werke des Popart-Künstlers Roy Lichtenstein. Die Stiftung des 1997 verstorbenen Malers hat sich mit dem Museum bereits auf die Schenkung geeinigt, hieß es in einer Mitteilung. Damit wird das in Manhattan gelegene Whitney Museum, das dem Künstler bereits dutzende Ausstellungen widmete, die größte Sammlung an Lichtenstein-Arbeiten weltweit besitzen.