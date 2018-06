Zehn Tote bei Flugzeugunglück in Kenia

Bei einem Flugzeugunglück in Kenia sind am Dienstag alle zehn Menschen an Bord ums Leben gekommen. Das Flugzeug war unterwegs in die Hauptstadt Nairobi als es vom Radar verschwand. Das Wrack der Maschine wurde erst am Donnerstag in der Früh an einer schwer zugänglichen Stelle in rund 3.600 Metern Seehöhe gefunden, wie die kenianische Tageszeitung "Daily Nation" berichtete.