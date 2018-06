Kurz zeigt Kompromissbereitschaft in Sachen EU-Finanzrahmen

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) lässt im Zusammenhang mit den Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union Kompromissbereitschaft anklingen. Zugleich forderte Kurz bei einer Studientagung der Europäischen Volkspartei (EVP) in München die EU neuerlich zu mehr Sparsamkeit in der Verwaltung auf und sprach dabei etwa die Verkleinerung der Kommission an.