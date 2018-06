Mehrere Tote bei Explosion nahe Moschee in Bagdad

Bei der Explosion eines Waffenlagers in einem Schiitenviertel in Bagdad sind am Mittwoch mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Im Viertel Sadr City sei ein Waffenlager explodiert. Die Sicherheitsbehörden hätten eine Ermittlungen zur Ursache eingeleitet, teilte das irakische Einsatzkommando mit. Sicherheits- und Rettungskräfte gaben an, die Explosion habe sich nahe einer Moschee ereignet.