Fünf Polizisten starben bei Anschlag in Kenia

Bei einem mutmaßlichen Anschlag der Terrorgruppe Al-Shabaab in Kenia sind fünf Polizisten getötet worden. Ihr Fahrzeug sei nahe Liboi im Osten des Landes, nur wenige Kilometer von der somalischen Grenze entfernt, über einen Sprengsatz gefahren, sagte der stellvertretende Sicherheitschef in der Region, Harun Kamau, am Mittwochabend. Drei weitere Beamte seien verletzt worden.