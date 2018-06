Vater in Südafrika erschrak und erschoss seinen Sohn

In Südafrika hat ein Vater anscheinend versehentlich seinen 14-jährigen Sohn erschossen. Der 50 Jahre alte Vater wartete vor einem Schulgebäude im Süden von Johannesburg in seinem Wagen auf den Sohn, schlief jedoch ein, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte. Als der Sohn an die Scheibe klopfte, schreckte der Vater hoch, vermutete offenbar einen Angriff und feuerte aus seiner Schusswaffe.