Neuauszählung der Stimmen nach umstrittener Wahl im Irak

Der Streit um angebliche Stimmenfälschungen bei der irakischen Parlamentswahl wird immer schärfer. Das Parlament in Bagdad beschloss am Mittwoch, dass sämtliche Stimmen der Wahl im vergangenen Monat per Hand neu ausgezählt werden sollen. Die Führung der Wahlkommission soll durch Richter ersetzt werden. Ministerpräsident al-Abadi hatte am Dienstag erklärt, es habe "gefährliche Verstöße" gegeben.