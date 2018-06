Gewerkschafter kritisieren Regierung scharf

Österreichs Gewerkschafter haben am Gewerkschaftstag der Produktionsgewerkschaft PRO-GE scharfe Kritik geübt. Der scheidende ÖGB-Chef Erich Foglar sagte, es habe in der Zweiten Republik noch nie eine Regierung gegeben, "die so klar und ungeniert eine Regierung der Industriebosse ist. Sie hat kein offenes Ohr für die Argumente der Arbeitnehmer und ebenso wenig der Sozialpartnerschaft."

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Die Regierung greife die Sozialpartnerschaft an, die in der Vergangenheit zum Erfolg geführt habe. Durch Verhandlungen und Kompromisse habe die Sozialpartnerschaft Interessensunterschiede zwischen Arbeit und Kapital nicht eskalieren lassen. Ein Dialog auf Augenhöhe sei Grundsatz, genau so wie das Gemeinsame vors Trennende zu stellen, dazu noch gegenseitiger Respekt. All das sieht Foglar in Gefahr. Aber: "Ich bin zutiefst überzeugt, wir werden die Arbeitgeber und die Regierung abbringen von diesem Irrweg, den sie derzeit beschreiten wollen."

Dass Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer (ÖVP) Arbeitnehmervertretern "Gräuelpropaganda" vorwarf und zu "Gegnern der Republik" erklärte, kritisierte Foglar hart. Er griff auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an. Dieser sage zwar, er sei den Österreichern verpflichtet, vergesse aber dazuzusagen, dass er nur die Arbeitgeberseite meine, so der ÖGB-Chef sinngemäß.

Foglar, seit 31 Jahren Gewerkschafter und seit zehn Jahren ÖGB-Präsident, beendete seine Rede mit einigen "persönlichen Worten" und musste sich offensichtlich auch die eine oder andere Träne verkneifen, als er mit minutenlangem stehenden Applaus bedacht wurde: "Mein Herz ist ein tiefrotes Metallerherz und wird es immer bleiben; und meine Seele ist der ÖGB geworden." Er wünschte "seiner Gewerkschaft" noch viel Glück und auch den Mut zur Veränderung, denn wer sich nicht selbst verändere und für Veränderungen sorge, der werde nicht überleben: "Glück auf!"

Der Chef der PRO-GE und designierte FSG-Vorsitzende Rainer Wimmer hatte die Sitzung ebenfalls mit scharfer Kritik an der Regierung eröffnet. Mehrmals erntete Wimmer in seiner flammenden Eröffnungsrede tosenden und dann am Ende stehenden Applaus von rund 1.200 Delegierten. Das Motto ihres Gewerkschaftstages lautet "Weil der Mensch zählt - wir gestalten Zukunft". Die Veranstaltung läuft drei Tage. Morgen, Donnerstag, wird gewählt. Die Delegierten legen bis Freitag im Austria Center in Wien das Arbeitsprogramm für die kommenden fünf Jahre fest.

"Wir fragen uns, was geht in den Köpfen jener Menschen vor, die unser erfolgreiches Sozialsystem zerstören wollen - allen voran die Gebietskrankenkassen und Allgemeine Unfallversicherung, die für die Arbeitnehmer und Angestellten zuständig sind", sagte Wimmer. Die roten Kassen würden eliminiert. Leistungen würden nicht harmonisiert, denn etwa Bauern und Beamten würden weiterhin bessere Leistungen erhalten. Die Arbeitgeber wollten mit der Regierung auch einen neuen Kassa-Selbstbehalt einführen. "Der Sozialstaat wird zurückgefahren", warnte Wimmer. "Da gibt es etwas zu holen. Da sind 30 Milliarden im Spiel." Und: "Wir werden das nicht hinnehmen! Wir werden Widerstand zeigen!", rief er unter tosendem Applaus.

Auch dass die Regierung die Arbeiterkammer "schwächen" wolle, kritisierte Wimmer hart. "Der Grundkonsens, der Österreich so erfolgreich machte, wird angegriffen." Die AK erstreite wohl zu viel für die Arbeitnehmer und biete ihnen den Schutz, den sie unbedingt brauchen. "Die AK gehört den Arbeitern und Angestellten. Sie geht die Regierung überhaupt nichts an."

Die PRO-GE hat u.a. Metall-, Chemie-, Textil- und Papier-Mitarbeiter unter ihren Mitgliedern. Die Mitgliederzahl beträgt 240.000. Verhandelt werden rund 140 Kollektivverträge in verschiedenen Branchen.