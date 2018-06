In Italien gesuchter Terrorverdächtiger in Wien gefasst

Ein Tunesier, der von der Staatsanwaltschaft von Turin wegen internationalem Terrorismus gesucht wurde, ist in Wien festgenommen worden. Dabei handelt es sich um ein mutmaßliches Mitglied einer fundamentalistischen Gruppe, die in Turin im Internet radikale Propaganda betrieb. Er stellte in Wien einen Asylantrag, wobei festgestellt wurde, dass er international gesucht wird.