Schwerverletzter Lenker erst Stunden nach Unfall gefunden

Ein bei einem Autounfall schwer verletzter 28-Jähriger ist am Mittwoch in Vöcklamarkt erst knappe sechs Stunden nach dem Unglück zufällig entdeckt worden. Der Mann war gegen 5:45 Uhr mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und 150 Meter weit in eine Wiese geschleudert worden, berichtete die oberösterreichische Polizei.