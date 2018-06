Arbeiter bei Sturz in Schacht schwer verletzt

Ein 26 Jahre alter Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Wien-Meidling schwer verletzt worden. Der Mann war in einem Schacht von einer Leiter sieben Meter in die Tiefe gestürzt und verletzt am Boden liegen geblieben. Zahlreiche Spezialeinsatzkräfte waren notwendig, um ihn aus dem schmalen Schacht zu bergen. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.