Linzer Landestheater holt Königstorfer von Burg zurück

Der Geschäftsführer des Wiener Burgtheaters, Thomas Königstorfer, geht - obwohl sein Vertrag an der Burg bereits bis 2023 verlängert worden ist - zurück nach Linz. Mit 15. Jänner 2019 übernimmt er von Uwe Schmitz-Gielsdorf den Job als kaufmännischer Direktor des Linzer Landestheaters. Diese Funktion hatte er bereits von 2000 bis 2013 ausgeübt. Am Mittwoch wurde er als alter neuer Chef präsentiert.

Spekulationen um etwaige "Unrundheiten" am Burgtheater wies Thomas Königstorfer gleich vorsorglich von sich aus zurück. Er erklärte seinen Wechsel zurück nach Linz mit privaten Gründen, räumte aber auch sentimentale ein: "Wenn man einmal in einem Theaterleben die Möglichkeit hat, an einem Theaterneubau mitzuwirken, entsteht eine Verbindung, die nicht so schnell abreißt."

Die Personalauswahl erfolgte unter Federführung des Unternehmensberaters Egon Zehnder. Dieser habe am deutschsprachigen Markt sondiert, erklärte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP), der "hochkarätige" Bewerber haben wollte. Fünf Kandidaten wurden schließlich zu einem Hearing eingeladen. Die Findungskommission, der u.a. auch die Präsidentin der Salzburger Festspiele, Helga Rabl-Stadler, angehörte, sprach sich für Königstorfer aus. "Ich werde ihn auch bestellen", kündigte Stelzer an. Am Montag soll der Aufsichtsrat der Landesholding zustimmen, danach werde der Vertrag unterschrieben. Königstorfer werde auch sofort die Prokura erhalten.

Wann genau Königstorfer die Burg verlassen wird, ist noch offen. Er habe die engsten Kollegen erst am Mittwoch informiert. Das Burgtheater werde den Posten des Geschäftsführers demnächst ausschreiben. Ziel sei ein "taggleicher" Wechsel, so Königstorfer, also per 15. Jänner. Bis dahin werde er die Pläne von Direktorin Karin Bergmann bzw. dem designierten Direktor Martin Kusejs umsetzen. Er habe sich mit der scheidenden Direktorin ebenso wie mit ihrem designierten Nachfolger "sehr gut" verstanden und das Gespräch mit Kusej sei "eines der schwierigsten der letzten Stunden" gewesen.

In einem Pressestatement brachte Kusej sein Bedauern über Königstorfers Abgang zum Ausdruck: "Die Zusammenarbeit mit Thomas Königstorfer in der Planung und Vorbereitung auf meine Direktion in Wien war in den letzten Monaten hervorragend, überaus kollegial und mit großem Einsatz für das Burgtheater", so der künftige Burg-Chef. "Deshalb bedaure ich sehr, dass Thomas Königstorfer aus familiären Gründen wieder zurück nach Linz geht - ich hatte mir ihn ja dezidiert als Partner bei meiner Bestellung gewünscht. Auf dem bisher Erarbeiteten werden wir weiter aufbauen und wir rechnen mit einer weiter engen Zusammenarbeit bis zum Ende der Saison 2018/19. Für seine Arbeit in Linz wünsche ich ihm für die Zukunft das Beste."

Seine Pläne für Linz ließ Königstorfer bei seiner Präsentation offen. Es habe sich noch keine Möglichkeit für vertiefende Gespräche mit Intendant Hermann Schneider und Opernchef Markus Poschner ergeben. Er streute den beiden aber bereits im Vorfeld Rosen, sie hätten "dem Haus einen richtungsweisenden Input gegeben". Stelzer wies auf die "neuen Rahmenbedingungen" - also seine Sparpläne im Kulturbereich - hin. Nachschärfungen erwartet er offenbar vor allem im Sponsoring. Königstorfer ist jedenfalls ans Sparen gewöhnt: Er habe am Burgtheater gelernt, "wie man um jeden Euro kämpft".

Am Wiener Burgtheater reagierte man mit Respekt und Verständnis auf die Entscheidung Königstorfers. Königstorfer habe "in den vergangenen Jahren mit aller Kraft die wirtschaftliche Sanierung des Burgtheaters nach dem großen Bilanzverlust 2015 erfolgreich erkämpft", so Bergmann. Sie "respektiere und verstehe seine Entscheidung, aus persönlichen Gründen zurück nach Oberösterreich und zurück zum Musiktheater zu gehen. Denn sie wurde mit großer Transparenz und im Einklang getroffen, die kommenden Projekte meiner letzten Spielzeit 2018/19 weiterhin uneingeschränkt vorzubereiten und zu betreuen."