Italiens Abgeordnetenkammer stimmt über neue Regierung ab

Nach dem Senat stimmt am Mittwoch die italienische Abgeordnetenkammer in Rom über die neue populistische Regierung ab. Die Vertrauensabstimmung soll gegen 17.45 Uhr beginnen. Es gilt als sicher, dass die Fünf Sterne-Protestbewegung und die fremdenfeindliche Lega das Vertrauen bekommen, haben sie doch gemeinsam eine klare Mehrheit in der Kammer.