Putin von Van der Bellen mit militärischen Ehren begrüßt

Wladimir Putin ist am Dienstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Inneren Burghof mit militärischen Ehren empfangen worden. Es handelt sich um Putins erste bilaterale Arbeitsreise seit seiner Wiederwahl Mitte März. Putins Sprecher Dmitrij Peskow sagte der APA exklusiv, dass Österreich ein wichtiger Partner sei sowohl wirtschaftlich als auch politisch.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Er erwarte Gespräche, die in "ruhiger Atmosphäre" stattfinden, "die von Vertrauen geprägt sind". Das bedeute aber nicht, dass Wien und Moskau "Kanten ausweichen", sondern auch über schwierige Themen werde gesprochen. Peskow bestätigte, dass der Besuch mit dem 50. Jubiläum der Gaslieferungen zu tun hat.

Putin war mit Verspätung gelandet. Kurz vor seinem Eintreffen zeigten sich ein paar Wolken am Himmel und eine leichte Brise setzte ein. Die wartenden Journalisten freuten sich über diese Abkühlung angesichts der sommerlichen Temperaturen.

Putin wurde von einigen Regierungsmitgliedern begleitet: von Außenminister Sergej Lawrow, Verkehrsminister Jewgeni Dietrich, Energieminister Alexander Nowak, dem Minister für Industrie und Handel, Denis Manturow, dem Minister für kulturelle Entwicklung, Maxim Oreschkin, Kulturminister Wladmir Medinski sowie dem Minister für den Nordkaukasus, Sergej Tschebotarjov. Auch einige Gouverneure waren dabei. Mit dem Vorstandsvorsitzenden der "VTB Bank", Andrej Kostin, war ein einziger russischer Wirtschaftsvertreter präsent.

Von österreichischer Seite wurde Putin von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ), Landwirtschaftministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und den Landehauptleuten von Wien, Niederösterreich und Burgenland, Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Hans Niessl (SPÖ) begrüßt. Während Putin den anwesenden österreichischen Politikern und Diplomaten die Hand schüttelte, bekam die Russland-Beauftragte der Regierung, Margot Klestil-Löffler, zur Begrüßung Wangenküsse.

Der Besuch findet unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt: 800 Soldaten und 800 Polizisten sowie 17 Militärluftfahrzeuge beschützen das russische Staatsoberhaupt. Es werden Flugbeschränkungsgebiete über Teilen Wiens, Niederösterreichs und des Burgenlands errichtet. Es gibt drei Platzverbote, das erste am Ballhausplatz ist bereits in Kraft. Um 17.30 Uhr wird der Schwarzenbergplatz gesperrt, um 17.30 Uhr folgt das Platzverbot am Maria-Theresien-Platz. Zwei Demonstrationen - eine gegen Putin und eine für Putin - wurden angemeldet.