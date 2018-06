Dänemark plant Asylzentrum unter anderem mit Österreich

Dänemark will abgewiesene Asylbewerber an einem "nicht sonderlich attraktiven" Ort in Europa, außerhalb Dänemarks unterbringen. Die Pläne für ein solches Zentrum würden mit anderen Ländern, darunter Österreich, diskutiert und seien schon "relativ weit", sagte Regierungschef Lars Lökke Rasmussen dem dänischen Rundfunk. Er glaube, dass ein Pilotprojekt noch vor Jahresende beginnen könne.