Die dänischen und die österreichische Regierung setzen auf eine Politik der Abschreckung: Asylwerber sollen an einem nicht sonderlich attraktiven Ort in Europa untergebracht werden.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP/Archiv)

Dänemark will abgewiesene Asylbewerber an einem "nicht sonderlich attraktiven" Ort in Europa, außerhalb Dänemarks unterbringen. Die Pläne für ein solches Zentrum würden mit anderen Ländern, darunter Österreich, diskutiert und seien schon "relativ weit", sagte Regierungschef Lars Lökke Rasmussen.

Das Bundeskanzleramt in Wien bestätigte entsprechende Gespräche."Es würde einen großen Unterschied machen, wenn man ein Lager einrichten könnte, das nicht in den attraktiven Asylländern liegt, sondern anderswo", sagte Lökke. Er glaube, dass ein Pilotprojekt noch vor Jahresende beginnen könne.

Dänemark ist für seinen harten Kurs gegen Flüchtlinge bekannt. Der Vorschlag der liberal-konservativen Regierung sei mit Österreich und weiteren Ländern besprochen worden, die er nicht weiter nennen wolle, sagte Lökke Rasmussen. Auch in welchen Land ein solches Ausreisezentrum eingerichtet werden könnte, sagte er nicht. Idealerweise, sagte Lökke Rasmussen, müssten Asylanträge außerhalb Europas gestellt - und die Einreise erst nach Bewilligung erlaubt werden. Das sei aber nur schwer zu realisieren.

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) meinte gegenüber der APA, man befinde sich auch auf Expertenebene "in intensiven Gesprächen" und "enger Abstimmung". Details könnten aber noch nicht bekannt gegeben werden.

Aus dem Büro von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hieß es gegenüber der APA, Kurz habe schon mehrfach ausgeführt, dass es einen Systemwechsel in der europäischen Migrationspolitik brauche. Dazu gehöre der entschiedene Kampf gegen illegale Migration und der ordentliche Schutz der Außengrenzen.