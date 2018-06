Kleine Zeitung +

Innsbruck In Tirol und Salzburg tätiger Drogenring zerschlagen

Suchtgiftermittler haben einen in Innsbruck und Salzburg aktiven Drogenring zerschlagen. Insgesamt wurden 14 Personen festgenommen, elf davon befanden sich in Untersuchungshaft. Außerdem wurden unter anderem 1,1 Kilogramm Kokain (Verkaufswert rund 110.000 Euro), 40.000 Bargeld und zwei hochpreisige Fahrzeuge sichergestellt, teilte die Tiroler Polizei am Dienstag mit.