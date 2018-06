Guatemale Zahl der Toten nach Vulkanausbruch stieg auf 65

Facebook

Beim Ausbruch des Feuervulkans in Guatemala sind 65 Menschen getötet worden © APA/AFP/JOHAN ORDONEZ

Nach einem schweren Vulkanausbruch in Guatemala sind 65 Menschen gestorben. Der Katastrophenschutz des lateinamerikanischen Landes bestätigte bis Montagnachmittag (Ortszeit) die Zahl der Todesopfer, wie die guatemaltekische Nachrichtenagentur berichtete. Zudem hätten 46 Menschen Verletzungen erlitten, viele davon Verbrennungen, so der Bericht der Nachrichtenagentur.

Der Feuervulkan südwestlich von Guatemala-Stadt war am Sonntag ausgebrochen und hatte mindestens ein Dorf weitgehend zerstört. Über 4.000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Präsident Jimmy Morales erklärte den Notstand, um schneller Hilfe in das Unglücksgebiet bringen zu können. Der Vulkan war am Montag weiter aktiv, allerdings mit verminderter Intensität, wie das Vulkanologische Institut berichtete.

