Siebenjähriger in Tirol von Auto erfasst und verletzt

Ein Siebenjähriger ist am Montag in Innsbruck von einem Auto erfasst und verletzt worden. Laut Polizei lief der Bub hinter einem Bus, der in einer Haltestelle stehen geblieben war, auf die Fahrbahn. Das Kind wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert, wo ein Bruch des Schlüsselbeines diagnostiziert wurde.