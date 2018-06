Neue "Römerwelt Wallsee" lädt zur Zeitreise

Wallsee-Sindelburg (Bezirk Amstetten) befindet sich auf den Grundmauern eines römischen Kastells. Am Montag wurde in der Marktgemeinde die neue "Römerwelt Wallsee" eröffnet. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sprach von einem "Ort, an dem unsere Geschichte spürbar und fühlbar wird". Das Projekt sei kulturell, touristisch und wirtschaftlich von Bedeutung.