Trump will sich wohl doch nicht von Mueller befragen lassen

Entgegen seiner ursprünglichen Ankündigung will sich US-Präsident Donald Trump nun wahrscheinlich doch nicht den Fragen des Sonderermittlers Robert Mueller stellen. Die Entscheidung im Weißen Haus gehe "in die Richtung, es nicht zu tun", sagte Trumps Anwalt Rudy Giuliani am Sonntag im Sender ABC.