Arbeiter in Tirol von Baumstamm überrollt - lebensgefährlich verletzt

Ein 30-jähriger Bosnier ist am Samstag bei Holzarbeiten in einem Wald südlich des Pollingbergs (Bez. Innsbruck-Land) lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde von einem Baumstamm überrollt, der plötzlich in Bewegung geraten war, teilte die Polizei mit. Ein 43-jähriger Arbeitskollege beobachtete den Unfall und brachte den Verunglückten nach der Erstversorgung zur Rettung nach Telfs.