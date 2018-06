Vorarlberger Motorradfahrer starb bei Unfall in der Schweiz

Ein 57-jähriger Vorarlberger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag in Meistersrüte im Schweizer Kanton Appenzell Innerrhoden tödlich verunglückt. Der Mann prallte beim Überholen von drei Fahrzeugen gegen den vordersten Wagen, der nach links abbog. Dabei wurde der 57-Jährige über das Fahrzeug in einen Vorgarten geschleudert. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.