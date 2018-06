Liste Pilz steht in Vorarlberg ohne Führung da

Der Vorarlberger Spitzenkandidat der Liste Pilz für die Nationalratswahl 2017, Thomas Nasswetter, hat sein Engagement für die Bewegung beendet. Das erklärte er am Sonntag gegenüber ORF Radio Vorarlberg. Damit ist die Liste Pilz in Vorarlberg derzeit führungslos. Nach der erfolgreichen Wahl sei nicht mehr allzu viel passiert, "das Ganze ist eingeschlafen", so Nasswetter.