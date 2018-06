Eisbär in Hotel auf Spitzbergen eingedrungen

Ein Eisbär ist auf Spitzbergen in ein abgelegenes Hotel eingedrungen. In dem Gebäude, einer ehemaligen Radiostation, befanden sich 14 Menschen, darunter neun Gäste, wie die Zeitung "Svalbardposten" am Sonntag berichtete. Der Bär sei in einen Vorratsraum eingedrungen.