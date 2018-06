Mann ohne Führerschein wollte Pitbull auf Polizisten hetzen

Ein 23-jähriger Autolenker ohne Führerschein hat in der Nacht auf Samstag seinen Pitbull-Terrier auf Wiener Polizisten zu hetzen versucht. Nur weil die Beamten rechtzeitig die Wohnung in Ottakring verließen, kam es zu keiner Auseinandersetzung. Mit Unterstützung weiterer Polizisten nahmen sie den 23-Jährigen letztlich widerstandslos fest, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Sonntag.