Mindestens zwei Tote bei Gebäudeeinsturz in Nairobi

Beim Einsturz eines fünfstöckigen Hauses in Kenias Hauptstadt Nairobi sind in der Nacht auf Sonntag mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Zudem wurden mindestens drei weitere Menschen mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, wie lokale Medien am Sonntag unter Berufung auf die nationale Katastrophenschutzbehörde berichteten.