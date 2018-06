Salvini debütiert als Innenminister auf Sizilien

Der Chef der italienischen Lega, Matteo Salvini, unternimmt seine erste Reise als Innenminister nach Sizilien. Erwartet wird er am Sonntag im Hafen Pozzallo, wo am Freitag 158 Migranten eingetroffen waren. Zuletzt haben Migranten-Ankünfte in Italien wieder zugenommen. "Dieses skandalöse Geschäft mit der Migration wird in Italien immer weniger rentabel werden", schrieb Salvini auf Twitter.