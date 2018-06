Rechtsruck bei Parlamentswahlen in Slowenien erwartet

In Slowenien wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Favorit ist der konservative Oppositionsführer Janez Jansa, der mit einem Anti-Flüchtlings-Wahlkampf sein drittes Comeback als Regierungschef schaffen will. Jansas Demokratische Partei (SDS) führt in allen Umfragen, doch ist unklar, ob er eine Regierungsmehrheit zustande bringen wird.