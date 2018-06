Österreicher Thomas Köck erhält Mülheimer Dramatikerpreis

Der österreichische Autor Thomas Köck erhält für sein Stück "paradies spielen (abendland. ein abgesang)" den diesjährigen Mülheimer Dramatikerpreis. Nach rund zweistündiger, öffentlicher Diskussion auf einer Theaterbühne in Mülheim bestimmte am Samstagabend eine Jury mehrheitlich die Vergabe des mit 15.000 Euro dotierten Preises an den 32-Jährigen.