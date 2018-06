Wim Wenders erfand als Kind Sünden für die Beichte

Filmemacher Wim Wenders (72) hat als Kind für die Beichte in der Kirche Sünden erfunden. Damals habe er die katholische Kirche als Institution erlebt, die "das Denken für einen übernimmt, mit vielen vorgegebenen Regeln", erzählte Wenders der "Berliner Zeitung". Wenders' neuer Dokumentarfilm "Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes" startet am 14. Juni in den österreichischen Kinos.