1,46 Promille, kein Führerschein - Lenker fuhr Polizei davon

1,46 Promille, kein Führerschein und ein Planquadrat - ein 37-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Samstag der Wiener Polizei davongefahren. Die Beamten des Stadtpolizeikommandos hatten den Schwerpunkt in der Operngasse aufgezogen, in dem sich der 37-Jährige verfangen hatte. Er stieg auf das Gaspedal und brauste über die Linke Wienzeile davon.