Umstrittenes Gomringer-Gedicht ziert Hausfassade in Franken

Rehau statt Berlin: Nach dem Wirbel um ein angeblich sexistisches Gedicht des Lyrikers Eugen Gomringer an der Fassade einer Berliner Hochschule zieren die Zeilen nun eine Hauswand im oberfränkischen Rehau (Bayern). Dort lebt Gomringer seit 1976. Bei einer Feierstunde am Samstag wird die neu gestaltete Fassade in der Ortsmitte der Öffentlichkeit präsentiert.