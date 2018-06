Treffen von Trump mit Kim am 12. Juni fix

US-Präsident Donald Trump hat bestätigt, dass sein historisches Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un nun doch am 12. Juni in Singapur stattfinden wird. Bei diesem Termin werde ein Prozess zur Denuklearisierung Nordkoreas eingeleitet, sagte Trump am Freitag nach einem Treffen mit dem nordkoreanischen Gesandten Kim Yong-chol im Weißen Haus.