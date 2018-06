Chelsea-Besitzer Abramowitsch ist jetzt Israeli

Der russische Milliardär Roman Abramowitsch hat die israelische Staatsbürgerschaft erhalten und lebt nun auch dort. Entsprechende Medienberichte bestätigte Israels Botschafter in Russland, Gary Koren. Damit verband er eine Hoffnung an den Besitzer des Londoner Fußballclubs Chelsea. "Vielleicht wird er den israelischen Fußball unterstützen, der sich in einem bedauernswerten Zustand befindet."