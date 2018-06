US-Regierung warnt Assad vor Angriff auf Kurdengebiete

Die USA haben den syrischen Machthaber Bashar al-Assad vor einem Angriff auf die Kurdengebiete in Nordsyrien gewarnt, nachdem er in einem Interview mit einer Offensive gedroht hatte. Alle Konfliktparteien in Syrien sollten verstehen, dass ein Angriff auf die US-Streitkräfte oder ihre Verbündeten "eine schlechte Entscheidung" wäre, sagte der Pentagon-Vertreter Kenneth McKenzie am Donnerstag.