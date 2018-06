Rajoy vor der Abwahl - Parlamentsdebatte in Spanien begonnen

In Spanien hat ein möglicherweise historischer Tag in der politischen Geschichte des Landes begonnen. Das Parlament hat am Vormittag seine Debatte über die Abwahl von Ministerpräsident Mariano Rajoy fortgesetzt. Voraussichtlich am Mittag muss er sich einem Misstrauensvotum stellen, das er aller Voraussicht nach verlieren wird. Rajoy wäre der erste spanische Premier, der so abgesetzt wird.