Rossmann rechnet mit Mandatarin Stern bei Liste Pilz

Bei der Liste Pilz ist weiterhin offen, ob Listengründer Peter Pilz in den Nationalrat einzieht. Der neue Klubchef Bruno Rossmann geht derzeit davon aus, dass Maria Stern in die Fraktion kommt - so Peter Kolba wie am Donnerstag angekündigt sein Mandat zurücklegt. Der bisherige Klubchef ließ am Feiertag via Twitter wissen, dass es ihm reicht und er die Liste verlassen will.