Kurz im Juli in Dublin und London: Trifft Varadkar und May

Bundeskanzler Sebastian Kurz reist Anfang Juli nach Irland und Großbritannien. In Dublin wird der ÖVP-Chef am 8. Juli Premierminister Leo Varadkar treffen, in London einen Tag später mit der britischen Regierungschefin Teresa May Gespräche führen. Am 10. Juli wird der Kanzler in der Hauptstadt laut seinem Büro an einer Westbalkankonferenz im Rahmen des "Berlin-Prozesses" teilnehmen.