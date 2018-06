Nach Schulteroperation: Zubin Mehta dirigiert wieder

Stardirigent Zubin Mehta, der sich im vergangenen November einer Schulteroperation unterzogen hat und sich eine längere Auszeit nahm, kehrt im Juni nach Florenz zurück. Am 28. Und am 30. Juni wird er zwei Schostakowitsch-Konzerte im Rahmen des 81. Festivals des Florentiner Theaters "Maggio Musicale Fiorentino" dirigieren.

© APA (AFP/GETTY)

In einem Brief an den Intendanten des Theaters, Cristiano Chiarot, erklärte Mehta, dass er dagegen ein in Florenz geplantes Konzert am 22. Juni absagen müsse. Er wird dabei vom 33-jährigen ungarischen Dirigenten Gergely Madaras am Pult ersetzt.

"Behandlungen, denen ich mich derzeit unterziehe, erlauben mir nicht, länger von Los Angeles weg zu bleiben. Mit der Erlaubnis meiner Ärzte kann ich jedoch in meine Stadt für die beiden für mich weniger anstrengenden Konzerten zurückkehren. Darüber bin ich sehr froh", so der 82-jährige Mehta.

Der indische Maestro - bis 2017 30 Jahre lang Musikdirektors des Florentiner Theaters - ist emeritierter Chefdirigent am Opernhaus. Aus gesundheitlichen Gründen hatte Mehta mehrere geplante Konzerte mit den Wiener Philharmonikern im April und Mai nicht wahrnehmen können.