Gespräche mit Nordkorea laufen laut Trump "sehr gut"

US-Präsident Donald Trump ist mit dem Verlauf der Gespräche zur Vorbereitung eines Gipfels mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zufrieden. "Die Gespräche laufen sehr gut", kommentierte Trump auf Twitter den Verlauf eines Treffens von Außenminister Mike Pompeo mit dem nordkoreanischen Unterhändler Kim Yong-chol in New York.

© APA (AFP)

Die nordkoreanische Delegation wolle später nach Washington kommen und einen persönlichen Brief von Machthaber Kim Jong-un übergeben, hieß es. Dies sei für Freitag geplant.

Bei dem für 12. Juni in Singapur geplanten, zwischenzeitlich von Trump aber wieder abgesagten Gipfel sollte es um die atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel gehen. Inzwischen wird ein solches Treffen von beiden Seiten wieder angestrebt.

Der nordkoreanische General Kim Yong-chol traf Pompeo am Donnerstag für ein eineinhalbstündiges Abendessen. "Es war großartig", sagte der US-Außenminister anschließend vor Journalisten. Pompeo und der General wollten ihre Gespräche am Donnerstag fortsetzen, sie hatten sich auch bereits zwei Mal in Pjöngjang getroffen. Kim Yong-chol ist Vizevorsitzender des Zentralkomitees der nordkoreanischen Arbeiterpartei und ein enger Vertrauter von Kim Jong-un. Er ist der ranghöchste nordkoreanische Beamte, der seit 18 Jahren die USA reiste.

Das Essen mit Pompeo fand in der Wohnung eines US-Diplomaten nahe des Sitzes der Vereinten Nationen statt. Kim kam in Begleitung eines Beraters, Pompeo zusammen mit dem beim US-Geheimdienst CIA für Korea zuständigen Andrew Kim. Das US-Außenministerium veröffentlichte anschließend Fotos von dem Treffen. Sie zeigen, wie Pompeo den nordkoreanischen Gästen die Sykline von Manhattan zeigt.

Ein ranghoher US-Regierungsmitarbeiter sagte, bei den Gesprächen solle abgeklärt werden, was bis zu dem für den 12. Juni in Singapur geplanten Gipfel noch zu tun sei. "Falls der Gipfel stattfindet, müssen sie bis dahin deutlich machen, was sie zu tun bereit sind", sagte der US-Vertreter über die Nordkoreaner. Ob der Gipfel überhaupt zustande kommt, ist allerdings weiterhin nicht gesichert.

Unterdessen ging Moskau in die diplomatische Offensive und lud nach Russland ein. Der russische Außenminister Sergej Lawrow traf in Pjöngjang auf Kim. Dabei sprach er die Einladung an den nordkoreanischen Machthaber für einen Besuch in Russland aus. "Kommen Sie nach Russland, wir würden uns sehr freuen, Sie zu begrüßen", sagte Lawrow laut einer Mitteilung des russischen Außenministeriums. Lawrow hatte die Einladung nach Pjöngjang im April bei einem Besuch seines nordkoreanischen Kollegen Ri Yong-ho in Moskau angenommen. Kim seinerseits lobte Moskau als Gegengewicht zu einer weltweiten Vorherrschaft Washingtons.