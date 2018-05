Adorno-Preis für Regisseurin Margarethe von Trotta

Die Filmemacherin Margarethe von Trotta erhält den Theodor-W.-Adorno-Preis 2018. Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung wird alle drei Jahre von der Stadt Frankfurt verliehen. Er erinnert an den Philosophen Theodor W. Adorno und würdigt hervorragende Leistungen in Philosophie, Musik, Theater und Film. Übergeben wird er am 11. September in der Frankfurter Paulskirche.