FPÖ-Klub warnt blaue Abgeordnete vor "Disziplinlosigkeit"

Die FPÖ will härter gegen blaue Abgeordnete vorgehen, die Sitzungen schwänzen. "Um Abstimmungsblamagen von vornherein auszuschließen", kündigt FP-Klubdirektor Norbert Nemeth in einem Brief an die Mandatare eine "Abwesenheitsliste" an. Und wegen möglicher Sondersitzungen in der Sommerpause empfiehlt er eine Urlaubs-Stornoversicherung. Geldstrafen wie für Schulschwänzer soll es aber nicht geben.