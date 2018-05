Mann griff Ex-Freundin in Wien an: Frau stellte sich tot

Ein Streit zwischen einem Mann und seiner Ex-Freundin ist in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Penzing eskaliert. Beide waren offensichtlich betrunken. Der 43-Jährige griff die 53-Jährige an und würgte sie. Erst als die Frau sich tot stellte, ließ er von ihr ab und flüchtete. Der Mann wurde wenig später festgenommen, die Frau ins Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei am Mittwoch.