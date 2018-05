Russland weist Verwicklung in Tod von Kreml-Kritiker zurück

Russland hat eine Verwicklung in den gewaltsamen Tod des Kreml-kritischen Journalisten Arkadi Babtschenko in der Ukraine zurückgewiesen. Vorwürfe dieser Art seien der "Gipfel des Zynismus", sagte der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Dmitri Peskow, am Mittwoch in Moskau. Babtschenko war am Dienstag in Kiew erschossen worden. Die Polizei geht von einem Mord aus.