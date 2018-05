Angeblicher Babtschenko-Mord war Spezialoperation

Der angebliche Mord an dem regierungskritischen russischen Journalisten Arkadi Babtschenko in Kiew ist nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes SBU eine Spezialoperation gewesen. Babtschenko erschien am Mittwoch lebendig und unverletzt bei einer Pressekonferenz des SBU. Mit der Aktion habe man Anschlagspläne des russischen Geheimdienstes enttarnen wollen, erklärte SBU-Chef Wassili Grizak.