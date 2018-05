Cottarelli traf Präsidenten zu informellem Gespräch

In Italien steht inmitten der Turbulenzen an den Finanzmärkten nun auch die Bildung einer Übergangsregierung wieder in Frage. Der designierte Premier Carlo Cottarelli wollte sich für die Zusammensetzung eines Kabinetts mehr Zeit nehmen. Am Mittwoch traf er erneut Staatschef Sergio Mattarella. Es handle sich um ein "informelles Gespräch", verlautete es aus dem Präsidialamt.

© APA (epa/Italian Presid. press)

Medienberichten zufolgen berieten Cottarelli und der Präsident über die Ministerliste, die angeblich noch am Mittwoch präsentiert werden sollte. Insider spekulierten über Probleme bei der Zusammenstellung der Regierungsmannschaft. Cottarelli brauche mehr Zeit, um seine Ministerliste zustande zu bringen. Spekulationen, wonach der 64-jährige Wirtschaftsexperte das Handtuch werfen und auf sein Mandat verzichten wolle, wurden nicht bestätigt.

Cottarelli wurde am Montag mit der Regierungsbildung beauftragt, nachdem Versuche zur Bildung eines Kabinetts aus den europakritischen Parteien Lega und Fünf-Sterne-Bewegung gescheitert waren. Wegen des Widerstands der größten Parteien gegen eine parteiunabhängige Übergangsregierung um Cottarelli gilt es als unwahrscheinlich, dass das Kabinett um den Wirtschaftsexperten das Vertrauen des italienischen Parlaments erhält.

Die Fünf-Sterne-Bewegung scheint auch dem Präsidenten wieder die Hand entgegenzustrecken. Sie will damit erreichen, dass doch noch eine Koalition mit der Lega gebildet werden kann. Ein Amtsenthebungsverfahren gegen Mattarella sei "vom Tisch", weil die Lega dies nicht unterstütze, sagte Sterne-Chef Luigi Di Maio am Dienstagabend in Neapel. Zugleich holte er erneut zum Schlag gegen Deutschland aus: "Wir müssen entscheiden, ob über die italienischen Regierungen die Wähler entscheiden oder die Ratingagenturen und Deutschland."

Das geplante Bündnis aus der Anti-Establishment-Partei und der Lega war an der Personalie des gewünschten Finanzministers gescheitert. Den Euro- und Deutschlandkritiker wollte der Präsident mit Blick auf die Unruhe an den Finanzmärkten nicht absegnen. Mattarella gab darauf dem Finanzexperten Cottarelli den Auftrag, eine Expertenregierung zu bilden, um das Land zu einer Neuwahl zu führen. Die Unsicherheit verursachte an den Börsen dann richtige Kursstürze und Turbulenzen, die böse Erinnerungen an die Eurokrise 2011/2012 weckten.

Denn es ist wahrscheinlich, dass Cottarelli keine Unterstützung im Parlament bekommt - von keiner Partei. Das wäre auch für Mattarella eine Niederlage. Die Lega und die Sterne wollen so schnell wie möglich wählen lassen - selbst der Juli war im Gespräch. Beide Parteien hatten den Staatschef in den letzten Tagen hart angegriffen und das Klima weiter vergiftet.

Di Maio sagte nun aber: "Wir sind bereit, unsere Position zu überdenken. Wenn wir etwas falsch gemacht haben, sagen wir es." Sogleich verbreitete sich die Spekulation, dass Di Maio und Lega-Chef Matteo Salvini doch noch ihre "Regierung des Wandels" auf die Beine stellen könnten und Mattarella entgegenkommen.

Der Parteichef der rechten Lega, Matteo Salvini, forderte so rasch wie möglich Neuwahlen. Er appellierte an Staatschef Sergio Mattarella, den Italienern so bald wie möglich einen Wahltermin mitzuteilen. "Die Italiener werden nach all dem, was passiert ist, mit Neuwahlen für Gerechtigkeit sorgen", sagte Salvini laut Medienangaben. "Je früher wir wählen, desto besser ist es, denn das ist der beste Weg, um aus diesem Sumpf und dieser Verwirrung herauszukommen", sagte Salvini. Er erklärte, der 29. Juli könne jedenfalls als Wahltermin nicht infrage kommen. Die Italiener hätten ein Recht auf Ferien.

Salvini warf Mattarella vor, die Bildung einer Regierung aus seiner Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung verhindert zu haben. "Wir haben vier Wochen lang an einer Regierung gearbeitet, vergebens", klagte Salvini. An Neuwahlen werde er lediglich mit Parteien teilnehmen, die sein europakritisches Programm teilten. Er gab somit zu verstehen, dass er mit der Fünf-Sterne-Bewegung in den Wahlkampf ziehen könnte.

Italiens Sozialdemokraten rüsten sich inzwischen für mögliche Neuwahlen. Der scheidende Industrieminister Carlo Calenda, Spitzenpolitiker der Demokratischen Partei (PD), rief seine Gruppierung zur Gründung einer "Republikanischen Front" auf, die die europafreundlichen Kräfte in Italien vereinen sollen. Ziel sei, bei Neuwahlen mit einem gemeinsamen Parteisymbol aufzutreten. "Wir müssen alle Kräfte der Zivilgesellschaft und jene politische Bewegungen vereinen, die Italien vor der Gefahr des anarchistischen Nationalismus der Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung retten wollen", sagte Calenda im Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" am Mittwoch. An der Spitze der Republikanischen Front soll demnach der frühere Paolo Gentiloni stehen.

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani warnte indes vor Wahlen im Sommer. Die Gefahr einer niedrigen Wahlbeteiligung sei dann zu hoch. Damit wäre die Wahl verzerrt, warnte der 63-Jährige im Interview mit "Corriere della Sera". Er appellierte an die Lega, auf Pläne zur Bildung einer Regierung mit der Fünf-Sterne-Bewegung zu verzichten. Sollte es zu Wahlen kommen, würde Tajanis konservative Forza Italia mit Ex-Premier Silvio Berlusconi als Spitzenkandidat an den Wahlen teilnehmen. Nach der Aufhebung eines Ämterverbots kann der 81-jährige Berlusconi wieder an Parlamentswahlen teilnehmen.

Die rechtsextreme Lega und die populistische 5-Sterne-Bewegung liegen auch nach dem Scheitern ihrer Regierungsbildung in Italien in der Wählergunst weit vor allen anderen Parteien. In einer am Mittwoch veröffentlichten Ipsos-Umfrage für die Zeitung "Corriere della Sera" legte die Lega auf 25,4 Prozent zu. Das ist ein Plus von acht Prozentpunkten gegenüber dem Wahlergebnis vom 4. März.

Fünf Sterne verharrten bei 32,6 Prozent. In einer Umfrage vom Montag hatte die Lega sogar um zehn Punkte zugelegt, während die Fünf-Sterne-Bewegung drei Punkte einbüßte. In beiden Fällen hätten sie eine klare Mehrheit im Abgeordnetenhaus.