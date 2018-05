Streit zwischen USA und Mexiko über Mauer flammt wieder auf

US-Präsident Donald Trump und sein mexikanischer Amtskollege Enrique Pena Nieto haben sich ein Fernduell über die Finanzierung der geplanten Grenzmauer zwischen beiden Ländern geliefert. "Ich will kein Problem verursachen, aber ich sage Euch: Am Ende wird Mexiko für die Mauer bezahlen", sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) bei einer Rede vor Anhängern in Nashville im Bundesstaat Tennessee.