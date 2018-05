Kurz traf kosovarischen Präsidenten Thaci

Bundeskanzler Sebastin Kurz (ÖVP) ist am Dienstag mit dem kosovarischen Präsidenten Hashim Thaci zusammengetroffen. Kurz betonte im Anschluss an das Gespräch, dass Österreich die gesamte Region bei der EU-Annäherung unterstütze. "Österreich und der Kosovo sind in vielen Bereichen eng verbunden und wir haben den Kosovo von Anfang an unterstützt", erklärte Kurz am Dienstagabend auf Twitter.