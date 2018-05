Sexualmord an Neunjährigem erschüttert Frankreich

Der Sexualmord an einem Neunjährigen erschüttert Frankreich: Die Leiche des Buben wurde im Garten eines verlassenen Hauses in der nordfranzösischen Gemeinde Herie-la-Vieville nahe der belgischen Grenze gefunden, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Sein nackter Körper wies demnach "Spuren einer Vergewaltigung" auf. Die Polizei nahm einen 27-Jährigen fest.